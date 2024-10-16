Андрей Никулин: Почему Россия не сможет стать Ираном или Северной Кореей?

Оба вышеупомянутых общества, вероятность скатывания к уровню которых давно стала страшилкой для российских просвещенных классов, при всей своей уродливости развивались достаточно органично и поступательно.
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