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Свежие комментарии

Андрей Никулин: Почему Россия не сможет стать Ираном или Северной Кореей?

Андрей Никулин: Почему Россия не сможет стать Ираном или Северной Кореей?

Оба вышеупомянутых общества, вероятность скатывания к уровню которых давно стала страшилкой для российских просвещенных классов, при всей своей уродливости развивались достаточно органично и поступательно.

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