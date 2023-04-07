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Протоиерей из Петербурга стал главным священником в зоне СВО

Протоиерей из Петербурга стал главным священником в зоне СВО

На этот пост Димитрия Василенкова назначил сам Патриарх Кирилл. Протоиерей из Санкт-Петербурга Димитрий Василенков стал главным священником духовенства в зоне специальной военной операции (СВО).

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