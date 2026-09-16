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Аргументы и Факты

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Актер Стивен Сигал заявил, что восхищается главой МИД России Лавровым

Актер Стивен Сигал заявил, что восхищается главой МИД России Лавровым

Американский актер Стивен Сигал заявил, что больше всего среди российских политиков восхищается министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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