Актер Стивен Сигал заявил, что восхищается главой МИД России Лавровым

Американский актер Стивен Сигал заявил, что больше всего среди российских политиков восхищается министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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