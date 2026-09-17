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Аргументы недели

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Суд приговорил медиков к лечению строгим режимом

Суд приговорил медиков к лечению строгим режимом

Нагатинский суд Москвы 16 сентября огласил приговор 15 фигурантам уголовного дела об организованном преступном сообществе, которое в течение нескольких лет занималось хищениями дорогостоящих лекарственных препаратов из государственных медучреждений и их последующей реализацией.

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