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На что готов Киев после потери Авдеевки

На что готов Киев после потери Авдеевки

Взятие Авдеевки — важнейший успех российских военных в зоне специальной военной операции. Но не стоит рассчитывать, что даже разрозненная сейчас армия киевского режима «поднимет лапки кверху» — у ВСУ остаются резервы, чтобы продолжать сопротивление.

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