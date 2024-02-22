На что готов Киев после потери Авдеевки

Взятие Авдеевки — важнейший успех российских военных в зоне специальной военной операции. Но не стоит рассчитывать, что даже разрозненная сейчас армия киевского режима «поднимет лапки кверху» — у ВСУ остаются резервы, чтобы продолжать сопротивление.