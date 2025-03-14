Мяч на сторону США мы "вбили с вертухи". А ещё есть козырь от Батьки

Все прекрасно понимают, что война эта не между РФ и Украиной, а между РФ и Украинскими легионами НАТО или ЧВК НАТО! А следовательно, чтобы ускорить заключение мирного договора, кстати Украина здесь не сторона мирного договора, необходимо, именно необходимо, показать странам НАТО, а сегодня, странам ЕС, силу российского оружия! Может взять на вооружение опыт Израиля? И пора нанести удары по базам снабжения Украины оружием, в сопредельных на западе с Украиной странам? Наверняка желающих снабжать оружием Украину поубавится...

Александр Шипилов

Это уже не смешно, Трамп настырно проводит политику миротворца, но опять же в одну сторону. Всё что он делает это спасти Украину от уничтожения. Трамп всеми средствами хочет остановить наступление наших войск и уж очень жалеет украинских солдат. А наши солдаты ему до лампочки он для наших солдат шлёт ракеты, пушки и всё новое вооружение, а Маск опять запустил стар линк. Хотя по всей прессе писали что эти оба деятеля миротворца, всё обнуляют и прекращают снабжать Украину вооружением и снимками для наведения ракет. А тут вдруг оба переродились и снова стали натуральными .Снова запущена вся дезинформация в прессе что русские такие злые, кровожадные, фашисты. Трампа надо поставить на место, заткнуть ему рот ведь он сам говорил что войну начала Америка и продвинула постепенно НАТО к Российским границам. Трампа нужно сначала обязать чтобы всё НАТО отодвинул от наших границ, а потом уже можно будет говорить и про перемирие, провести референдумы по областям кто за нас тот с нами на века, а другим вольную, куда душа желает и выборы президента.