Китай нарастил закупки пшеницы в России в семь раз

В январе – августе Китай импортировал российской пшеницы на $17,6 млн, в то время как в аналогичный период предыдущего года такой импорт составил лишь $2,5 млн, сообщает "Интерфакс" 20 сентября 2026 года, в воскресенье, со ссылкой на материалы Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.
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