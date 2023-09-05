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Лайма Вайкуле готовит дорогу для возвращения Галкина* в Россию

Лайма Вайкуле готовит дорогу для возвращения Галкина* в Россию

Певица Лайма Вайкуле взялась размышлять об идеальном президенте России. И, по её словам, таковым мог бы стать Максим Галкин*.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Вайкуле готовит дорогу Галкину в Россию. Видимо будет асфальтировать до границе с Россией. А ещё ей и о месте проживания надо подумать, где то на Севере!
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16 час.
Авас Анекак
Читал про нее статью до пивичке она тонцевала в варьете  или кабаре так там все они шлюхами были работали на КГБ иностранцев в малиновую ловушку
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13 час.

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