Певица Лайма Вайкуле взялась размышлять об идеальном президенте России. И, по её словам, таковым мог бы стать Максим Галкин*.
Лайма Вайкуле готовит дорогу для возвращения Галкина* в Россию
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Вайкуле готовит дорогу Галкину в Россию. Видимо будет асфальтировать до границе с Россией. А ещё ей и о месте проживания надо подумать, где то на Севере!
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16 час.
Авас Анекак
Читал про нее статью до пивичке она тонцевала в варьете или кабаре так там все они шлюхами были работали на КГБ иностранцев в малиновую ловушку
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13 час.
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