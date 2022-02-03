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Мусоров подписал контракт с командой USHL «Де-Мойн Буканьерс»

Казахстанский нападающий Максим Мусоров подписал контракт с клубом «Де-Мойн Буканьерс». Команда из города Урбандэйл, Айова выступает в USHL– главной молодежной лиге США.

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