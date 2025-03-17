Rolls-Royce Cullinan лидирует среди люксовых машин

Rolls-Royce Cullinan второй месяц подряд лидирует на рынке новых люксовых автомобилей в России. По данным агентства АВТОСТАТ, по итогам февраля 2025 года в России было реализовано 28 новых автомобилей сегмента Luxury.
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