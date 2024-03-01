Россиян собрались лишить стимула для дробления бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говоря об амнистии для некрупных компаний, провести которую поручил президент страны Владимир Путин, подчеркнул важность того, чтобы у компаний не было стимула дробить свой бизнес.
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