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Рамил Хәйретдинов: Балага узган, диделәр инде

Рамил Хәйретдинов: Балага узган, диделәр инде. Юк, мин аны яраттым бит, югалтырмын дип курыктым. Әти бераз каршы килде инде.

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