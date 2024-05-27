Рамил Хәйретдинов: Балага узган, диделәр инде. Юк, мин аны яраттым бит, югалтырмын дип курыктым. Әти бераз каршы килде инде.
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Рамил Хәйретдинов: Балага узган, диделәр инде. Юк, мин аны яраттым бит, югалтырмын дип курыктым. Әти бераз каршы килде инде.