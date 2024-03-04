В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом руководитель областной государственной администрации региона Иван Федоров.
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