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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области пострадала инфраструктура

В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом руководитель областной государственной администрации региона Иван Федоров.

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