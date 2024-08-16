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Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах

Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае своей победы на выборах в ноябре.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Двуличие политики США очевидно. &quot;Сделать Америку снова великой&quot; можно только лишив Китай статуса &quot;мирового сборочного цеха&quot;, в том числе товаров из высокотехнологичных компонентов из США. И в то же время наладить &quot;отличные отношения с Китаем&quot;. Мягко стелет... Американцам нужен рынок стран Юго-Восточной Азии, многомиллионное население которых способно покупать недешевые товары, произведенные в США. Вот за что будет главная драка.
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