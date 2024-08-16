Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах

СК

Степан Капуста

Двуличие политики США очевидно. "Сделать Америку снова великой" можно только лишив Китай статуса "мирового сборочного цеха", в том числе товаров из высокотехнологичных компонентов из США. И в то же время наладить "отличные отношения с Китаем". Мягко стелет... Американцам нужен рынок стран Юго-Восточной Азии, многомиллионное население которых способно покупать недешевые товары, произведенные в США. Вот за что будет главная драка.