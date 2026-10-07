В Новосибирске 94 Путина отмечают день рождения Президента

«Искренне признателен Владимиру Владимировичу за поддержку и внимание к Новосибирской области, в том числе за возможность реализации на территории региона масштабных проектов.
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