На братском захоронении "Мстинские партизаны" предали земле останки 26 солдат и командиров РККА

В посёлке Пролетарий Новгородского района на братском захоронении "Мстинские партизаны" 15 декабря состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 26 солдат и командиров РККА, обнаруженных в госпитальных захоронениях во врем .
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