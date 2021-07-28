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Корветы даже не заложены: Зеленского уличили во лжи о строительстве кораблей для ВМС ВСУ в Турции

4 июля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественных мероприятиях, посвящённых годовщине создания военно-морских сил Украины, заявил о том, что вскоре на турецкой верфи будет построен первый корвет класса Ada для ВМС Украины.

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