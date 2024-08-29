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АВВА заявила протест против использования музыки группы в кампании Трампа

АВВА заявила протест против использования музыки группы в кампании Трампа

Группа АВВА и компания Universal Music заявили протест против использования музыки коллектива в предвыборной кампании бывшего американского лидера, кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа.

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