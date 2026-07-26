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Царьград

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ФССП выдворила 43 700 иностранцев из России в первое полугодие 2026

ФССП выдворила 43 700 иностранцев из России в первое полугодие 2026

За первые шесть месяцев 2026 года ФССП выдворила из России 43 700 иностранных граждан в 59 стран. Это на 65,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдворенных составляло 26 400 человек.

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