ФССП выдворила 43 700 иностранцев из России в первое полугодие 2026

За первые шесть месяцев 2026 года ФССП выдворила из России 43 700 иностранных граждан в 59 стран. Это на 65,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдворенных составляло 26 400 человек.
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