Задержанные по делу "Дайвинчика*" подростки рассказали, как их вербовали

Во всех историях схема была похожа: сначала куратор под видом девушки входил в доверие, а после вынуждал совершать преступления, под угрозами ракетных ударовЗадержанные по делам о терактах и диверсиях подростки рассказали ФСБ о методах вербовки со стороны украинских спецслужб через Telegram-бот знакомств "Дайвинчик/Leo*".