Минздрав Газы: число погибших с 7 октября из-за ударов Израиля превысило 20 400

Количество погибших в секторе Газа с 7 октября из-за израильских ударов превысило 20 400 человек. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступило министерство здравоохранения палестинского анклава.
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