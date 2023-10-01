В Херсонской области назвали провальным план Зеленского о новом контрнаступлении

Новый план контрнаступления, согласованный главой киевского режима Владимиром Зеленским на Западе, заведомо провальный, заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев.
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