Власти РФ утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Для подачи деклараций отсрочка составит около трёх месяцев.фото: pixabay.com/Paolinio--> Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для призванных в рамках частичной мобилизации.