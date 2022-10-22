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Власти РФ утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Власти РФ утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Для подачи деклараций отсрочка составит около трёх месяцев.фото: pixabay.com/Paolinio--> Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для призванных в рамках частичной мобилизации.

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