42-летний Принц Гарри поделился подробностями школьной жизни их с Меган Маркл семилетнего сына Арчи. Как выяснилось, мальчик не любит математику и даже просил отца найти ему в Британии учебное заведение, где этот предмет не преподают.
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