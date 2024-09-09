Информация УВД по СВАО

Полицейские УВД по СВАО поздравили школьников с Днем знаний Заместитель начальника УВД по СВАО полковник полиции Дмитрий Гуров и начальник ОРЛС Управления полковник полиции Анастасия Харланова посетили торжественную линейку в кадетском классе ГБОУ «Школа № 1499» им.