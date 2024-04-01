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«Выше прав и свобод настоящих женщин»: Джоан Роулинг негативно отреагировала на новый закон о преступлениях в Шотландии

«Выше прав и свобод настоящих женщин»: Джоан Роулинг негативно отреагировала на новый закон о преступлениях в Шотландии

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала вступивший в силу в Шотландии закон, который предполагает наказание за травлю представителей секс-меньшинств, включая негативные высказывания в интернете и употребление неправильных местоимений.

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