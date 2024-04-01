«Выше прав и свобод настоящих женщин»: Джоан Роулинг негативно отреагировала на новый закон о преступлениях в Шотландии

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала вступивший в силу в Шотландии закон, который предполагает наказание за травлю представителей секс-меньшинств, включая негативные высказывания в интернете и употребление неправильных местоимений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии