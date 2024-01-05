Стало известно, кто в Алтайском крае стал доверенным лицом Путина

Всего в список войдут 346 человек со всей страны В список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента от Алтайского края войдут четыре человека, сообщает телеграмм-канал "Ленина,59".
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