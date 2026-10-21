Еще в 2011 году Тулу считали городом, на центр которого невозможно смотреть без слез. Такое мнение об оружейной столице 21 октября во время видеоконференции с региональными избирательными штабами партии "Единая Россия" высказал сам президент Владимир Путин.
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