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Илон Маск пообещал представить роботизированное такси Tesla восьмого августа ...

Илон Маск пообещал представить роботизированное такси Tesla восьмого августа ...

Илон Маск пообещал представить роботизированное такси Tesla восьмого августаНа этой неделе Илон Маск (Elon Musk) не стал хранить интригу относительно ближайшего к реализации крупного проекта Tesla, и на страницах социальной сети X пообещал представить давно упоминаемое в планах компании роботизированное такси Tesla восьмого августа этого года.

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