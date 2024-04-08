Организатора платной рыбалки в Подмосковье проверили и вынесли предостережение

Инспекторы Министерства экологии Московской области осуществили проверку в Раменском городском округе после поступивших жалоб от местных жителей на действия индивидуального предпринимателя, который якобы мешал нормальному течению реки Унинки.
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