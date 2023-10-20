В России ужесточат требования к перевозке детей

В России хотят ужесточить требования к перевозке детей. Глава правительственной комиссии по безопасности движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минпромторгу проработать этот вопрос на фоне роста числа ДТП с участием детей.
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