ВС РФ дроном на оптоволокне уничтожили британскую гаубицу AS-90 в Харьковской области

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» FPV-дроном на оптоволокне уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Braveheart в Харьковской области.
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