Верховный суд ДНР приговорил сотрудника миссии ОБСЕ Голду к 14 годам за шпионаж

Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам колонии строгого режима ассистента специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 56-летнего Вадима Голду за шпионаж, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
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