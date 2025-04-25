Лавров: Москва готова к сделке по Украине, но не под диктовку Вашингтона

Москва выражает готовность к заключению договоренностей по украинскому вопросу, однако, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с CBS News, остаются определённые аспекты, требующие окончательной доработки.
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