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Врач-диетолог рассказала, как кофе может защитить от инсульта и инфаркта

Врач-диетолог рассказала, как кофе может защитить от инсульта и инфаркта

Напиток оказывает благотворное воздействие на организм, снижая уровень воспалительного стресса.Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что регулярное употребление не более четырех чашек кофе в день может помочь предотвратить инсульт и инфаркт.

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