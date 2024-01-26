Автоэксперт Рузанов: стекла изнутри авто замерзают из-за разницы температур

Стекла изнутри автомобиля зимой замерзают из-за разницы температур в салоне и на улице. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.
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