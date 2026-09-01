В Севастополе расследуют дело о нарушении теплоснабжения военных городков

Права граждан, проживающих в военных городках Севастополя, будут защищены.В отношении главы организации, устанавливавшей блочно-модульные котельные теплоснабжения военных городков в Севастополе, возбуждено уголовное дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым