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RT Russia

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Армия Израиля взяла под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля взяла под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о захвате военного лагеря палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. «Сухопутные подразделения ЦАХАЛа взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.

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