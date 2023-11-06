Армия Израиля взяла под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о захвате военного лагеря палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. «Сухопутные подразделения ЦАХАЛа взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.
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