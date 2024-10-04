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Исследователи выявили продукты, снижающие риск развития рефлюкса

Исследователи из Первой больницы Китайского медицинского университета в Шеньяне пришли к выводу, что увеличение рациона с зерновыми и сыром может снизить риск гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

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