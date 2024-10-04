Исследователи выявили продукты, снижающие риск развития рефлюкса

Исследователи из Первой больницы Китайского медицинского университета в Шеньяне пришли к выводу, что увеличение рациона с зерновыми и сыром может снизить риск гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии