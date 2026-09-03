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ИА Регнум

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Лавров оценил идею Мерца сделать Германию главной военной силой Европы

Лавров оценил идею Мерца сделать Германию главной военной силой Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был удивлен словами канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вновь сделать страну главной военной силой Европы.

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