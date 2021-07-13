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В Казани из-за ремонта улицы будет введено поэтапное ограничение движения

В Казани из-за ремонта улицы будет введено поэтапное ограничение движения

Так, временное ограничение движение будет происходить с 15 июля по 4 августа. На протяжении всего этого времени будет закрыт проезд по улице Нижняя, а также на участке от дома № 15 до улицы Бирюзовая и между домами № 3 и № 5 по этой же улице.

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