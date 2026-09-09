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Трамп — о выборах в ФРГ: немцы устали от миграционной политики в стране

Трамп — о выборах в ФРГ: немцы устали от миграционной политики в стране

Президент США Дональд Трамп после победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в ФРГ заявил, что немцы устали от миграционной политики в стране.

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