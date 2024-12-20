В Калужской области полицейские и общественники приняли участие во встрече школьников с представителями вуза системы МВД России

Сотрудники регионального Управления МВД России по Калужской области, ОМВД России по г. Обнинску и члены Общественного совета при территориальном органе Любовь Постникова и Гимзери Дзадзамия приняли участие в профориентационном мероприятии, состоявшемся в Обнинском доме культуры ФЭИ.
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