В Калужской области полицейские и общественники приняли участие во встрече школьников с представителями вуза системы МВД России

Сотрудники регионального Управления МВД России по Калужской области, ОМВД России по г. Обнинску и члены Общественного совета при территориальном органе Любовь Постникова и Гимзери Дзадзамия приняли участие в профориентационном мероприятии, состоявшемся в Обнинском доме культуры ФЭИ.