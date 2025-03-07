Минниханов поручил обеспечить организацию мероприятий к 8 Марта на высоком уровне

На традиционном совещании в Доме правительства РТ Рустам Минниханов поздравил женщин Татарстана с Международным женским днем и дал поручение главам муниципалитетов организовать мероприятия, посвященные празднику, на высоком уровне.
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