Разгадала секрет "хитрых торговок": теперь мой лук на зелень растет такими же большими пучками с толстым длинным пером

Всегда завидовала торговкам на рынке, когда видела какой же "смачный" лук они продают. А я сколько ни старалась все никак не получалось! В одно время меня даже муж стал упрекать, что у нас нет такого лука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии