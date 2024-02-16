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Разгадала секрет "хитрых торговок": теперь мой лук на зелень растет такими же большими пучками с толстым длинным пером

Разгадала секрет "хитрых торговок": теперь мой лук на зелень растет такими же большими пучками с толстым длинным пером

Всегда завидовала торговкам на рынке, когда видела какой же "смачный" лук они продают. А я сколько ни старалась все никак не получалось! В одно время меня даже муж стал упрекать, что у нас нет такого лука.

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