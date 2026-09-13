27 млн рублей и убитый охранник: каким было самое громкое ограбление в Барнауле

Ограбление "Зернобанка" в Барнауле часто называют одним из самых дерзких налетов в истории города. В мае 2007 года двое преступников проникли в отделение в центре краевой столицы, расправились с охранником и вынесли миллионы рублей, сообщает "КП-Барнаул".
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