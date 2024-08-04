Миллионы на ветхих купюрах: задержание сотрудников Центробанка РФ Татьяна СергееваНедавние события в Центральном банке России потрясли общественность: сотрудники спецслужб задержали двух инженеров, подозреваемых в крупной финансовой афере.
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