В Москве оперативно задержан подозреваемый в подрыве автомобиля

В Москве задержан подозреваемый в подрыве легкового автомобиля на юго-западе Москвы. При срабатывании под днищем машины самодельного взрывного устройства пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии