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Кровь — зеркало возраста: как «читать» анализ, чтобы узнать о старении организма

Кровь — зеркало возраста: как «читать» анализ, чтобы узнать о старении организма

Можно ли узнать биологический возраст по анализу крови? Если коротко, то нет. Анализа, который честно напишет: «По паспорту вам 50, а организму все 63», в клинической практике не существует.

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