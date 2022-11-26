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Вратарь «Астаны» Милошевич: «Дерби с «Кайратом» я точно запомню. Мы выиграли убедительно — дома было 6:0»

Сербский вратарь «Астаны» Марко Милошевич поделился о ближайших планах и вспомнил самый запоминающийся, на его взгляд, матч прошедшего сезона.

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